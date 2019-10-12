Visa и MasterCard вышли из криптовалютного проекта Фейсбук

Ранее его покинули платежная система РаyPal и ряд других участников. Некоторые из них сказали, что готовы вернуться, когда прояснится вопрос с регулированием. Ранее претензии в адрес проекта под названием Libra высказали европейские и американские ведомства. По их мнению, Фейсбук не предоставила исчерпывающую информацию о том, как криптовалюта будет защищена от отмывания и не превратится ли она в один из каналов, через который будет финансироваться терроризм. В связи с этим само существование проекта оказалось под вопросом.