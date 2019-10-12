Китай и США достигли существенного прогресса на торговых переговорах

Об этом сказал глава делегации КНР, замглавы госсовета Лю Хэ. Его слова приводит агентство Синьхуа. То же самое отметил глава Белого дома Дональд Трамп. Он не исключил, что торговая сделка может быть подписана примерно через месяц. Министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что на следующей неделе страна не будет повышать пошлины на 15% в отношении китайской продукции.

Ранее источник агентства Bloomberg утверждал, что стороны достигли частичного соглашения. В рамках договора Китай якобы согласится на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США снизит некоторые тарифы.