В Японии объявлен высший уровень угрозы в связи с надвигающимся тайфуном «Хагибис»

Стихия, как ожидается, в ближайшие часы должна обрушиться на Токио. Такие данные приводит Национальное метеорологическое управление страны. Порывы ветра, предположительно, достигнут скорости 65 метров в секунду. Также возможны оползни и наводнения. Более 15 миллионов человек готовятся к эвакуации.