Трамп может дать возможность Минфину страны ввести санкции против Турции из-за операции на севере Сирии

Соответствующий приказ, впрочем, пока не подписан.

В американском Минфине говорят, что подготовленный Трампом документ позволяет накладывать санкции на высокопоставленных членов руководства Турции или на целые ведомства. По словам министра финансов США Стивена Мнучина, поводом для ограничений могут стать нарушения прав человека на северо-востоке Сирии или действия, которые нанесут ущерб безопасности региона. Американские санкции, убежден Мнучин, способны сокрушить турецкую экономику. Впрочем, в чем они могут заключаться, глава Минфина не уточнил. Он лишь отметил, что их цель – заставить Анкару отказаться от любых военных действий против курдов. В Пентагоне же ранее говорили о решимости Турции продолжать военные действия на севере Сирии. Об этом, в частности, говорил министр обороны США Марк Эспер со ссылкой на свой телефонный разговор с турецким коллегой. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, подчеркнул, что военная операция будет продолжаться, пока не будет создана безопасная зона вдоль границы с Сирией.

С осуждением начавшейся в среду военной операции Анкары против курдских формирований в Сирии ранее выступали не только США, но и ряд стран Евросоюза.