Сегодня лучший российский теннисист сыграет в полеуфинале теннисного турнира в Шанхае

Медведев четвертьфинале переиграл итальянца Фабио Фоньини. Матч был непростым, но Даниил справился в двух сетах, хотя второй и закончился тай-брейком. В Шахнае после этого ожидали противостояния Медведева с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, который выигрывал здесь пять раз. Шанхай для серба город приятный и почти родной, но планам помешал талантливый грек с российскими конями Стефанос Циципас.

Джокович выиграл у него первый сет, но затем сценарий писал уже Циципас, он в упорной борьбе сравнял счет, в в третьей партии сделал брейк и довел матч до победы, так что Медведевцу предстоит оспаривать место в финале именно с ним. Даниил выиграл в этом гожу шесть турниров, в том числе матсерс в Цинцинатти, а также победил в Санкт-Петербурге.

Еще два представителя России в Шаххае – Карен Хачанов и Андрей Рублев выбыли в 1/8 финала.