Адвоката Дональда Трампа заподозрили в нарушении законов о лоббизме

По некоторым данным, Рудольф Джулиани пытался добиться отставки посла США на Украине.

Федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена выяснить, нарушал ли Джулиани законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США. Об этом рассказали источники The New York Times. Адвокат Трампа якобы пытался добиться отставки Мари Йованович с должности посла США на Украине. В среду по этому делу были задержаны двое жителей штата Флорида Лев Парнас и Игорь Фруман, которые предположительно были связаны с Джулиани. Первый ранее работал с юристами украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, рассказал агентству Reuters сам адвокат Трампа. Парнаса и Фрумана подозревают в том, что они пытались сменить американского посла в интересах неназванного украинского чиновника. Джулиани в беседе с Financial Times рассказал, что о начале расследования в его отношении ему ничего не известно.

Как пишет Washington Post, бывший посол Йованович на слушаниях перед комиссией конгресса рассказала, что ее отставка была связана с давлением со стороны Трампа.