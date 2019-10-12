Правительство одобрило законопроект об отмене так называемого «банковского роуминга»

Как говорится на официальном сайте кабмина, документ будет внесен в Госдуму. Речь идет об отмене комиссии банков за переводы денег между гражданами, находящимися в разных регионах страны. Позавчера на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев назвал такие действия межрегиональной дискриминацией, которая, по мнению главы кабмина, недопустима и должна быть устранена.