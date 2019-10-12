Испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара» снова отложен

По сведениям источников РИА Новости, старт перенесен на следующий год, так как закончить все необходимые приготовления до конца 2019-го специалисты уже не успевают. В «Роскосмосе» эту информацию комментировать не стали, указав, что госкорпорация является лишь производителем, а самим запуском занимается Минобороны. Военное ведомство на новость пока никак не отреагировало.

Как отмечается, нынешний перенос стал уже пятым по счету. Испытательный старт сдвигается ежегодно начиная с 2015-го.