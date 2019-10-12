Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется в середине ноября

О перспективе переезда кинотеатра ничего неизвестно, — сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников центра. «Соловей» был построен 30 лет назад. В конце прошлого года стало известно, что на его месте собираются построить жилой комплекс. Тогда в ситуации пообещал разобраться Минкульт. Этот вопрос на контроль также взял мэр Сергей Собянин. Однако, чем закончилось обсуждение, неизвестно.