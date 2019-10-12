Минфин США попросил суд отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски, поданный из-за санкций

В ведомстве считают, что решение о правомерности внесения предпринимателя в список не находится в судебной юрисдикции. Надзорные функции в этом случае выполняет американский Конгресс.

Жалобу на Минфин США Дерипаска подал этой весной. Он утверждает, что ограничительные меры в отношении его компаний были несправедливыми и потребовал убрать свое имя из санкционного списка.