Американские власти приостановили продажу криптовалюты Telegram

Как говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, компания не раскрыла информацию о бизнесе, финансовом состоянии, рисках и менеджменте, чего требует закон. В рамках первичного размещения активов Telegram уже собрала более 1,5 миллиардов долларов. Теперь она не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в США.

Ранее команда Павла Дурова обещала инвесторам вернуть деньги, в том случае, если блокчейн-платформу не запустят до конца октября.