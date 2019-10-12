После убийства 9-летней школьницы в Саратове региональные власти пообещали проверить безопасные подходы ко всем школам и детским учреждениям. Между тем, местные жители сомневаются том, что ситуация каким-то образом изменится.

Во всех муниципалитетах региона в среднем Поволжье в течение недели будут созданы комиссии по вопросам безопасности пришкольных территорий и детских садов, а также подходов к ним. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона Валерия Радаева. Сам губернатор публичного заявления так и не сделал, ограничившись 4 сточками соболезнований в своем инстаграм-аккаунте. Впрочем. была обещана организация рабочих групп из силовиков и родительских советов в связи с произошедшим убийством ребенка, всколыхнувшим всю страну. Погибшая девочка стала четвертым убитым ребенком в области с начала осени. Ее труп был найден в ночь на пятницу после двух суток поиска. К которому подключились десятки жителей Саратова.

После задержания убийцы горожане устроили стихийный сход с требованием выдать им этого человека. На этой волне возник очередной виток обсуждений вопроса об отмене моратория на смертную казнь. Между тем, об упадке городской инфраструктуры, проявления которой в виде разрушенных дорог заставляют искать кратчайшие пути до школ через гаражные массивы и иные совсем небезопасные места, в местных социальных сетях и прессе пишут уже годами. Журналисты убедились, что и сейчас путь, ставший последним для Лизы Киселевой, используется детьми для тог, чтобы добраться на занятия.

На месте гибели ребенка в Саратове за минувшие сутки возник народный мемориал, к которому люди несут цветы и игрушки. Прощание с погибшим ребенком пройдет уже завтра. Расходы взяла на себе мэрия.