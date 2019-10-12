Правительство в течение двух недель подготовит проект поправок о гироскутерах и электросамокатах

Об этом ТАСС рассказал глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Ранее стало известно, что в ПДД может появиться новый термин – «средства индивидуальной мобильности». Их пользователей обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам, не разгоняясь выше 20 километров в час. Какое наказание ждет нарушителей, пока неизвестно.