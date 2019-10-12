Сегодня состоится церемония прощания с чешским певцом Карелом Готтом

Он скончался 1 октября в возрасте 80 лет. В сентябре у артиста диагностировали острую лейкемию.

Поминальное богослужение, с участием приглашенных гостей, состоится в храме святого Витта на Пражском граде, об этом сообщила в своем Фейсбуке вдова Карела Готта Ивана, которая также поблагодарила премьера Бабиша за организацию государственных похорон. По решению правительства, знаменитый чешский певец, которого во многих странах мира называют «чешским соловьем», будет похоронен с государственными почестями и объявлением национального траура. Правда у экспертов в области госпротокола подобное решение вызывает много вопросов. Ведь в чешской истории отсутствуют прецеденты организации государственных похорон для граждан, которые не являются главами стран. Тем не менее нынешний глава страны Милош Земан отметил, что хотел бы присутствовать на траурной церемонии.

По словам президента, он планирует 28 октября 2020 года в очередную годовщину образования независимой Чехословакии посмертно наградить Карела Готта орденом Белого Льва первой степени, который является высшей государственной наградой страны. Цитата: «Я перенес награждение на следующий год потому, что сейчас семья Готта переживает глубокий траур, и церемония вручения ордена на Пражском граде стала бы для нее дополнительным тяжелым психологическим испытанием».

Напомним, у общественности была возможность проститься с артистом вчера во дворце Жофин на одноименном пражском острове. Перед зданием уже с четверга выстраивалась очередь из поклонников певца, в связи с чем полиции пришлось принять повышенные меры безопасности в центре Праги.

В последний раз государственные похороны в Чехии организовывали в связи со смертью бывшего чешского президента Вацлава Гавела в декабре 2011 года.