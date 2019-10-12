Федеральная прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении адвоката Трампа Рудольфа Джулиани

Его подозревают в нарушении законов о лоббизме. Как пишет газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на источники, расследование касается деятельности Джулиани на Украине и якобы имевших место попыток добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в этой стране. Следователи намерены установить, нарушал ли юрист законы о предотвращении иностранного влияния на политические процессы в США.

По сведениям газеты, расследование касается дела задержанных на этой неделе выходцев из бывших советских республик Льва Парнаса и Игоря Фрумана. Им и еще двум лицам были предъявлены обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Йованович в интересах украинского чиновника, чье имя не разглашается. По данным Рейтер, Лев Парнас работал с юристами украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Американское агентство Ассошиэйтед Пресс ранее сообщило, что Парнас и Фруман по заданию Джулиани добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.