Подавляющее большинство участников опроса Госдумы (80%) поддерживают возвращение смертной казни в России

Лишь 16% выступили против. Еще чуть более трех процентов респондентов предложили другой вариант в комментариях. Некоторые пользователи высказывали опасения, что человека могут лишить жизни по ложному обвинению и указывали, что для введения высшей меры необходимо проработать механизм исключения судебной ошибки. Всего в голосовании в соцсети «ВКонтакте», на данный момент приняли участие более 73 тысяч человек.

Опрос о целесообразности возвращения смертной казни для убийц детей и педофилов Госдума запустила накануне. Дискуссия разгорелась после убийства в Саратове девятилетней девочки. Ранее с предложением отменить мораторий на смертную казнь выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова и ряд парламентариев. При этом, депутат Госдумы Евгений Примаков заявил, что высшую меру надо распространить не только виновным в насильственных преступлениях против детей и терроризме, но и за предательство родины и коррупцию.



При нынешних судах и работе правоохранительных органов введение смертной казни недопустимо. Такое мнение в эфире «Эха» высказал издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.



Люди, фальсифицирующие дела, не должны решать вопросы жизни и смерти, — уверен Дмитрий Муратов.