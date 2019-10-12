Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, изначально встреча планировалась на конец октября, но она может сдвинуться из-за осложнений на севере Сирии. Пока точных дат нет.
Министр добавил, что Астанинский процесс не теряет своей актуальности.
Очередная встреча в «астанинском формате» по урегулированию ситуации в Сирии может быть перенесена на ноябрь
Об этом сообщил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди. По его словам, изначально встреча планировалась на конец октября, но она может сдвинуться из-за осложнений на севере Сирии. Пока точных дат нет.