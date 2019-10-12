Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне, похоже, все же закрывается

После 15 ноября сеансов нет, сказали ТАСС в кассах кинотеатра. По данным «Коммерсанта», другие арендаторы тоже должны покинуть здание к этому дню.

О сносе «Соловья» стало известно прошлой осенью. Тогда сообщалось, что на его месте хотят построить многоэтажную гостиницу, либо жилой комплекс. Против этого выступили многие жители города. Около киноцентра прошел сход. Тогда министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации, которую также взял на контроль мэр Сергей Собянин. Чем закончилось это обсуждение, неизвестно.