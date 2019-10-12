Минфин США разъяснил свою позицию по иску Олега Дерипаски

Ведомство утверждает, что решение о правомерности внесения в санкционный список не является прерогативой суда, так как надзорные функции в данном случае выполняет американский конгресс.

В марте российский бизнесмен подал в суд на американский Минфин, назвав несправедливыми санкции, под действие которых попали он и его компании. По его словам, они нанесли значительный ущерб его репутации и финансовому состоянию. Бизнесмен потребовал убрать его имя из санкционного списка и «кремлевского доклада», а также раскрыть доказательную базу, которая использовалась при введении ограничений. Свой ущерб бизнесмен оценил в 7,5 миллиардов долларов.