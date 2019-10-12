Совет Лиги арабских государств сегодня проведет экстренное заседание

На срочной встрече планируют обсудить операцию турецкой армии в Сирии, которая началась на этой неделе.

Заседание с участием глав МИД стран Лиги арабских государств созывается по инициативе Египта. Международная организация оценивает военную операцию Турции в Сирии как агрессию и «неприемлемое посягательство на суверенитет арабского государства». По мнению ЛАГ, вторгнувшись в соседнюю страну, Анкара нарушила международное право и воспользовалась сложной ситуацией в Сирии. Заявление Лиги цитирует РИА Новости.

Операция под названием «Источник мира» против курдских формирований началась в среду. Турецкая авиация нанесла удары по городам Рас эль-Айн и Телль-Абъяд. Позднее было объявлено и о наземной части операции, с обеих сторон уже есть убитые и раненые. Целью наступления объявлена необходимость создать вблизи границы буферную зону, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

С осуждением турецкой операции в Сирии ранее выступили целый ряд стран, включая США и государства Евросоюза.