Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже обвалились на 20%

На американской Nasdaq котировки снизились на 18%.

Это произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых интернет-компаниях. Документ предполагает ограничение права иностранцев владеть и управлять подобными организациями.

Законопроект направлен на изоляцию российского интернета. Для «Яндекса» это конец существования в нынешнем виде. Такое мнение высказал «Эху» президент ассоциации интернет-издателей Иван Засурский.

Иван Засурский пояснил, что Российские власти вдохновляются примером Китая, но не учитывают разницу в рынках.