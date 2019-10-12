Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже обвалились на 20%

На американской Nasdaq котировки снизились на 18%.
Это произошло на фоне обсуждения законопроекта о значимых интернет-компаниях. Документ предполагает ограничение права иностранцев владеть и управлять подобными организациями.
Законопроект направлен на изоляцию российского интернета. Для «Яндекса» это конец существования в нынешнем виде. Такое мнение высказал «Эху» президент ассоциации интернет-издателей Иван Засурский.
Иван Засурский пояснил, что Российские власти вдохновляются примером Китая, но не учитывают разницу в рынках.