Visa и MasterCard вслед за PayPal вышли из криптовалютного проекта Facebook

Покинули его и ряд других участников. Некоторые из них заявили, что готовы вернуться, когда прояснится вопрос с регулированием, передает CNBC со ссылкой на заявления компаний.

О том, что ряд партнеров пересматривают свое участие в проекте в начале месяца писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Позже стало известно, что Libra Association покинула PayPal. По данным Bloomberg, такое решение компания приняла из-за опасений, что вопросы американских регуляторов могут негативно сказаться на развитии проекта.