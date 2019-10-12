Свыше 80% участников опроса Госдумы поддерживают возвращение смертной казни в России

Лишь 16,5% высказались против. Всего проголосовало уже почти 70 тысяч человек. Опрос размещен в соцсети «ВКонтакте». Он звучит так: «нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». Предлагается три варианта ответа: «да», «нет» и «другое».

Ранее ужесточения наказания на фоне убийства девятилетней девочки в Саратове потребовали детский омбудсмен Анна Кузнецова и ряд парламентариев.

При этом, депутат Госдумы Евгений Примаков выступил в поддержку высшей меры не только за насильственные преступления против детей и терроризм, но и за предательство родины и коррупцию.