Мощнейший за последние шестьдесят лет тайфун ожидается в Японии

На островах к нему готовятся несколько дней. Уже известно об одном погибшем. Тайфун доберется сразу до нескольких регионов сегодня во второй половине дня. По прогнозам метеорологов экстремальные условия могут продержаться в центральной части Японии до воскресенья.

Власти уже объявили о том, что в отдельных городах ожидается повреждение ветхого или ненадежного жилья. Больше всего опасаются нарушений инфраструктуры, например прекращения подачи воды или электроэнергии.

Последний раз тайфун подобной силы был на островах в 1958-ом году. Тогда погибло более тысячи человек.

Руководитель представительства ТАСС в Японии Василий Головнин сказал «Эху Москвы», что местные жители сильно обеспокоены и рассчитывают, что какое-то время будет невозможно выйти из дома. По его словам, многие буквально сгребали товары первой необходимости из магазинов.

Метеорологи также не исключают, что порывы ветра и уровень осадков выйдут на рекордные отметки за всю историю наблюдения. Власти сообщили, что через час токийский международный аэропорт полностью приостановит свою работу. Данная мера коснется как внутренних, так и международных авиалиний.