В Праге прощаются с Карелом Готтом, который скончался 1 октября на 81-м году жизни

Накануне во дворец Жофин, где был выставлен гроб с телом певца, пришли порядка 50 тысяч его поклонников. Миллионы наблюдают церемонию в прямом эфире телеканалов. Из-за нескончаемого потока желающих отдать последнюю дань любимому артисту прощание пришлось продлить до полуночи по местному времени.

Затем гроб перевезли в собор Святого Вита в Пражском граде, где сегодня в 11 часов (12:00 мск) состоится панихида, которую будет вести глава чешских католиков кардинал Доминик Дука. Туда будет допущен лишь узкий круг приглашенных.

В тот же день пройдут похороны. В республике объявлен государственный траур. Прощание проходит с государственными почестями. Они будут сопровождать и похороны маэстро. Ожидается, что в них примут участие высшие руководители Чехии, включая президента. Место, где будет погребен певец, пока держится в тайне.

Карел Готт был одним из тех зарубежных исполнителей, который формировал музыкальные вкусы в 70-е годы, — сказал «Эху Москвы» певец Лев Лещенко

По его словам, чешский язык Карела Готта хорошо ложился на музыку и был понятен слушателям. Он также пел на русском и английском языках.