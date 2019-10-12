В Нижнем Тагиле сегодня состоится митинг с требованием улучшения экологии

Поводом для его проведения стало в том числе загрязнение одного из местных водохранилищ.

Митинг «За чистый воздух, чистую воду и экологическую реформу» начнется сегодня в 13 часов дня в парке Народный. Организатором мероприятия стало общественное движение «Тагил за перемены». Предполагаемое число участников – 400 человек. Как пишет «КоммерсантЪ», акцию удалось согласовать с администрацией города.

Одна из главных причин возмущения местных жителей – загрязнение Черноисточинского пруда, расположенного неподалеку от Нижнего Тагила. Недавно там был зафиксирован массовый мор рыбы, вода приобрела зеленый цвет и от нее стал исходить резкий запах.

Из этого пруда в том числе подается питьевая вода для горожан, передает интернет-издание «Накануне». Кроме того, на росте протестных настроений сказывается недовольство мусорной реформой, а также выбросами с Нижнетагильского металлургического комбината.

Сообщается, что местные жители позвали на митинг и мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который вступил в должность ровно год назад. Появится ли чиновник на акции, пока неизвестно.