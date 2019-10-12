Столичные анархисты намерены провести серию одиночных пикетов у турецкого посольства из-за операции Анкары в Сирии

Активисты намерены потребовать вывода войск из курдской автономии.

Организаторы серии одиночных пикетов называют Сирийский Курдистан, или Рожаву, одним из главных борцов с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство».

По мнению анархистов — в частности, членов движения «Автономное действие» — регион стал убежищем для множества сирийских беженцев. Однако теперь, как отмечается в заявлении, сами курды могут быть вынуждены покидать свои дома. Свои пикеты с требованием вывода турецких войск и прекращения операции на севере Сирии активисты называют первым мероприятием месяца солидарности с курдами.

Аналогичную акцию они запланировали у консульства Анкары в Санкт-Петербурге. Тем временем накануне в Киеве одиночные пикеты в поддержку курдов у турецкого посольства закончились стычками.

Активисты утверждают, что в них участвовали сотрудники диппредставительства, однако в самом посольстве говорят, что в конфликте участвовали заходившие в здание турецкие граждане. У одной из пикетчиц на лице остались синяки и ссадины.

С осуждением военной операции Анкары против сирийских курдов ранее выступил целый ряд стран Евросоюза и США.