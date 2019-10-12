Первой жертвой надвигающегося тайфуна «Хагибис» в Японии стал автомобилист

По данным полиции, легковой автомобиль предположительно был опрокинут порывами шквального ветра на одной из дорог города Итихара (префектура Тиба). Причины случившегося выясняются.

Тайфун «Хагибис», который местные метеорологи сравнивают с «Идой», унесшей в 1958 году жизни более 1200 жителей страны, в настоящее время движется по направлению к столице. Ожидается, что он ее достигнет около 15:00 мск. Метеорологи прогнозируют рекордные осадки, угрозу оползней и разливов рек. К эвакуации готовятся около 10 миллионов человек в центральной части Японии.

Непогода стала причиной полной остановки железнодорожного сообщения в Токио, отмены всех внутренних авиарейсов, международные будут отменены в ночь на воскресенье. В Токио закрыты большинство магазинов, ресторанов и аптек.