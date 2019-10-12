Американский актер Роберт Форстер ушел из жизни в Лос-Анджелесе в возрасте 78 лет

Об этом со ссылкой на его агента сообщил журнал The Hollywood Reporter. Причиной смерти стал рак мозга.

Форстер известен в основном благодаря роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино «Джеки Браун» 1997 года, за которую он удостоился номинации на премию «Оскар». Кроме того, он сыграл детектива Макнайта в картине Дэвида Линча «Малхолланд Драйв».