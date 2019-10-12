Пять человек, в том числе двое детей, погибли при пожаре в жилой пятиэтажке в поселке Саган-Нур в Бурятии

Их тела обнаружили при тушении, сообщается на сайте регионального главка МЧС. Еще 22 жильца смогли эвакуироваться самостоятельно. По данным спасателей, предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Причины случившегося выясняются.