Акции «Яндекса» в ходе торгов на Московской бирже обвалились на 20%

На американской Nasdaq котировки компании минувшим вечером снизились на 18%. Падение происходит на фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах.

Комитет Госдумы по информполитике на заседании 10 октября обсуждал законопроект об ограничении иностранного владения такими ресурсами на уровне 20%.

Обвал акций «Яндекса» на биржах был предсказуем. Такое мнение высказал заведующий лабораторией института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов. Он добавил, что достаточным сигналом может послужить заявление о сохранении структуры собственности «Яндекса».