Несколько сборных могут обеспечить себе право сыграть в финальном турнире Чемпионата Европы по футболу 2020 года

В группе А — матч лидеров. Англия принимает Чехию. Островитяне опережают конкурентов на три очка и победа выведет их на Евро. Чешская команда в случае поражения шансов не потеряет, а успех только приблизит континентальный турнир. В группе В, в которой предполагалось лидерство Португалии на первом месте с солидным отрывом в пять очков идет Украина и в случае победы над Литвой решит задачу. Это будет дебютом страны на Евро.

В Группе Н ситуация весьма непростая. Лидируют Турция и Франция, причем очков у них поровну — по 15. 12 у Исландии, которая принимает Францию в Рейкъявике и теоретически чемпионы мира могут откатится за пределы первой двойки. Турция в параллельном матче принимает Албанию. В этой группе борьба за путевки в этом туре не закончится.

Сборная России станет финалистом, если не проиграет команде Кипра в воскресенье.