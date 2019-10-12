Госдума после убийства девочки в Саратове запустила опрос о смертной казни

Он размещен во «ВКонтакте». Участникам голосования предлагается ответить на вопрос «нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?». Предлагается три варианта ответа: «да», «нет» и «другое». На данный момент проголосовало уже почти 68 тысяч человек, из них 80% поддержали отмену моратория на высшую меру. Против высказались менее 17%.

Ранее ужесточения наказания на фоне убийства ребенка потребовали детский омбудсмен Анна Кузнецова и ряд парламентариев.

Высшей мерой наказания в России должна стать смертная казнь, потому что есть преступники, которые ее заслуживают, сказала «Эху Москвы» депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова.

В свою очередь, депутат Евгений Примаков выступил за применения смертной казни не только за насильственные преступления против детей и терроризм, но и за предательство родины и коррупцию.