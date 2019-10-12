Кевин Макэлинэн уходит с поста исполняющего обязанности главы Министерства внутренней безопасности США

Об этом написал в твиттере президент Дональд Трамп. По его словам, «Кевин теперь, после долгих лет в правительстве, хочет проводить больше времени с семьей и перейти в негосударственный сектор». Трамп добавил, что объявит нового и. о. главы МВБ на следующей неделе. Госсекретарь США Майкл Помпео отрицает, что причиной отставки его старшего советника стал скандал вокруг телефонного разговора американского и украинского президентов. Ранее такую версию привела газета «Вашингтон пост».
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