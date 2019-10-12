Пентагон заявил об обстреле американских военных на севере Сирии с турецких позиций

Инцидент произошел в районе города Кобани в нескольких сотнях метров от места, находящегося за пределами зоны действия механизма безопасности. Туркам известно, что там присутствуют американские силы, говорится на сайте военного ведомства. Отмечается, что никто не пострадал. В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты по-прежнему возражают против турецких операций в районах Сирии, где находятся американские военнослужащие. Кроме того, США требуют, чтобы Анкара избегала действий, которые «могут привести к немедленным оборонительным действиям».