Пентагон заявил об обстреле американских военных на севере Сирии с турецких позиций

Инцидент произошел в районе города Кобани в нескольких сотнях метров от места, находящегося за пределами зоны действия механизма безопасности. Туркам известно, что там присутствуют американские силы, говорится на сайте военного ведомства. Отмечается, что никто не пострадал. В заявлении подчеркивается, что Соединенные Штаты по-прежнему возражают против турецких операций в районах Сирии, где находятся американские военнослужащие. Кроме того, США требуют, чтобы Анкара избегала действий, которые «могут привести к немедленным оборонительным действиям».
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