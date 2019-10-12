Число жертве массового убийства в колледже Керчи в октябре 2018 года возросло до 21

После продолжительного лечения умерла педагог Ольга Грищенко, которая была ранена во время нападения. Об этом рассказал РИА Новости исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник. По его словам, похороны прошли еще летом, однако в СМИ об этом не сообщали. Грищенко много лет работала в колледже преподавателем экономики. 17 октября прошлого года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков взорвал бомбу и открыл стрельбу в здании учебного заведения, затем он покончил с собой.
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