Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя ИГ

Ответственность за взрыв на пути российского военного патруля в Сирии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). Об этом сообщает проект SITE Intelligence Group, отслеживающий деятельность террористов.

Ранее глава центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин сообщил, что на маршруте патруля подорвали две мины. Одна сработала рядом с автоколонной, никто не пострадал. Второй взрыв произошел, когда на место приехали сирийские силовики. В результате двое сирийцев пострадали, их автомобиль поврежден.