Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась заблокировала первичное размещение токенов мессенджера Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США добилась через суд временного запрета на первичное размещение токенов мессенджера Telegram Павла Дурова. Комиссия считает, что они продавались незаконно. Компании должны были зарегистрировать это как сделку с ценными бумагами. Однако они не раскрыли информацию о бизнесе, финансовом состоянии, рисках и менеджменте.

Компании привлекли более 1,7 миллиардов долларов средств инвесторов. Команда Дурова обещала им вернуть деньги, если блокчейн-платформу Telegram Open Network не запустят до 31 октября. Среди инвесторов назывались основатель Qiwi Сергей Солонин, бывший владелец «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили, миллиардер Роман Абрамович. Дуров пока не прокомментировал действия комиссии и решение суда Манхеттена.