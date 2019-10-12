В отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Ущерб составляет более 20 миллиардов рублей, сообщил ТАСС его адвокат Игорь Трунов. По его словам, период инкриминируемых деяний относится к 2016-2018 годам. Источник «URA.RU» сообщил, что еще в июле Дубровский покинул Россию. Дубровский занимал пост губернатора Челябинской области с сентября 2014 года. В марте он написал заявление об отставке.
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