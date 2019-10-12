Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов отпущен из ОВД

Об этом он написал в твиттере, поблагодарив всех за поддержку. Отдельную благодарность он выразил Агоре за предоставленного адвоката, который, по словам оппозиционера, «устроил взбучку всем ментам». Шаведдинов отметил, что «впереди долгая битва». Причину задержания он не уточнил. Сотрудника ФБК задержали поздно вечером в подъезде его дома в Москве. Позже в отделение приехал военный комиссар. Как рассказал ранее менеджер проектов ФБК Илья Пахомов, Шаведдинову в отделении стало плохо и он попросил вызвать скорую, но ему отказали, пока он не подпишет «документы». «Все происходящее совершенно незаконно», — написал в Twitter Алексей Навальный.
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