Фильм «Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку

Новая трактовка истории «главного злодея вселенной DC» от режиссера Тодда Филлипса стартовала в России 3 октября — на день раньше, чем в остальном мире. Мировые сборы уже составили почти 290 миллионов долларов. По оценкам зрителей на IMbD картина вошла в топ-10 фильмов всех времен. Картина была впервые представлена на 76-м Венецианском кинофестивале и завоевала главный приз — «Золотого льва».
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