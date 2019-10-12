Фильм «Джокер» преодолел в российском прокате миллиардную отметку

Новая трактовка истории «главного злодея вселенной DC» от режиссера Тодда Филлипса стартовала в России 3 октября — на день раньше, чем в остальном мире. Мировые сборы уже составили почти 290 миллионов долларов. По оценкам зрителей на IMbD картина вошла в топ-10 фильмов всех времен. Картина была впервые представлена на 76-м Венецианском кинофестивале и завоевала главный приз — «Золотого льва».