Россия получила официальное приглашение на летние Паралимпийские игры в Токио

Его подписали президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс и глава оргкомитета «Токио-2020» Есиро Мори. Ожидается, что от нашей страны в соревнованиях примут участие около 300 человек, они выступят в 18-20 видах спорта. Точная численность делегации, которая сможет участвовать в играх под национальным флагом, будет определена, исходя из квалификационных критериев.
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