Минобороны Турции утверждает, что не проводило обстрела американских военных в Сирии

Целью ударов недалеко от американского наблюдательного поста были боевики, которые ранее обстреляли турецкую погранзаставу, передает Anadolu. «Перед ответным огнем были приняты все необходимые меры, чтобы американской базе не был нанесен ущерб», — сообщили в военном ведомстве, добавив, что после получения уведомления от американской стороны, огонь был прекращен.

Ранее стало известно о взрывах рядом с наблюдательным пунктом США в районе сирийского города Кобани. По данным СМИ, они были настолько сильными, что американцы допускали возможность открыть ответный огонь ради самозащиты.