Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов задержан в Москве

Полиция ожидала его в подъезде дома. Об этом он написал в твиттере. Его доставили в ОВД Аэропорт. Причина задержания неизвестна. Позже в отделение приехал военный комиссар. «Сейчас будут забирать в армию», — прокомментировал директор ФБК Иван Жданов. В свою очередь, Илья Пахомов пишет, что «начальник ОВД ругается. Его выцепили посреди ночи, чтобы проконтролировать доставление Шаведдинова. Говорит, что первый раз видит заседание военкома под присмотром второго оперполка».
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