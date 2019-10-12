Группа «Кино» спустя 30 лет снова выйдет на сцену

Музыканты анонсировали концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», о выступлениях было объявлено на концерте в петербургском клубе А2, посвященном 30-летию альбома «Звезда по имени солнце». Как сказано в видеоанонсе, через год — 31 октября и 21 ноября — «Кино» даст два двухчасовых концерта, которые будут сопровождаться уникальным видеорядом. Будет звучать голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей. На сцену выйдут гитарист «Кино» Юрий Каспарян и бас-гитаристы разных лет Игорь Тихомиров и Александр Титов. Продюсером станет сын лидера группы Александр Цой.

Группа «Кино» была основана в начале 1980-х и прекратила свое существование после гибели Виктора Цоя в автомобильной аварии в 1990 году.