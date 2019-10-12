Госдума после убийства девочки в Саратове опубликовала опрос о необходимости вернуть смертную казнь в России

Участникам голосования во «ВКонтакте» предлагается три варианта ответа на вопрос «Как вы считаете, нужно ли вернуть смертную казнь для убийц детей и педофилов?»: «да», «нет» и «другое».

В посте также приводятся комментарии депутатов. Так, в поддержку смертной казни высказались единоросс Евгений Примаков, коммунист Ольга Алимова, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В свою очередь, лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что «большинство граждан в России хотят возвращения смертной казни, потому что видят в этом возможность для справедливого возмездия», но подчеркнул, что весь мировой опыт говорит, что это неэффективная мера.



Напомню, что девятилетняя девочка пропала утром 9 октября, когда ушла в школу. На следующий день тело ребенка нашли возле гаражей. Ночью жители Саратова вышли на стихийный митинг и потребовали от полиции выдать им предполагаемого преступника. Следственный комитет опубликовал видео, на котором задержанный по подозрению в убийстве житель Саратова дал признательные показания.