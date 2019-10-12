Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов задержан в подъезде своего дома

Его доставили в ОВД Аэропорт. Об этом он написал в твиттере. Других подробностей, включая причину задержания, оппозиционер не привел. Позже он написал, что в ОВД приехал военный комиссар и Центр Э. «Сейчас будут забирать в армию», — прокомментировал директор ФБК Иван Жданов.

27 июля дома у Шаведдинова прошел обыск по уголовному делу воспрепятствовании деятельности избирательной комиссии, которое возбудили после акции возле Мосгоризбиркома 14 июля.