Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне закроется 15 ноября

После этой даты сеансов не будет, рассказали ТАСС в кассах кинотеатра. Ранее о возможном закрытии всего здания в середине ноября «Коммерсанту» сообщили сотрудники других заведений, там расположенных.

Осенью прошлого года вокруг «Соловья» разгорелся скандал. Стало известно, что здание собираются снести, а на его месте построить 22-этажную гостиницу. Против этого выступили многие жители города. Тогда министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации, которую также взял на контроль мэр Сергей Собянин. Чем закончилось это обсуждение, неизвестно.