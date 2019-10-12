Twitter без объяснения причин заблокировал аккаунт The Insider

Об этом сообщил главный редактор российского издания Роман Доброхотов. The Insider занимается расследованиями и аналитикой по российской повестке. Так, совместно с Bellingcat они выяснили, что сотрудники ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти заподозрили в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля — это полковник ГРУ Анатолий Чепига и военный врач Александр Мишкин. The Insider также публиковал расследования о связи ГРУ с неудавшимся госпереворотом в Черногории.