Химкинский суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к 7,5 года колонии по обвинению в контрабанде наркотиков

Ее задержали в апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она совершала пересадку по дороге из Дели в Тель-Авив. В багаже израильянки нашли 9,5 граммов гашиша. С тех пор она находилась в СИЗО. Женщина в суде согласилась, что хранила наркотик, но отрицает обвинение в контрабанде. По данным издания Haaretz, Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на задержанного в 2015 году в Тель-Авиве российского хакера Алексея Буркова. Но Израиль отказался, так как его уже решили выдать в США.
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